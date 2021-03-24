

В Грузии снят запрет на проезд более двух пассажиров в такси

24.03.2021 14:05





По решению правительства Грузии, с сегодняшнего дня снимается запрет, введенный на проезд в такси более двух пассажиров.



Соответствующее изменение внесено в постановление правительства Грузии №322 от 23 мая 2020 года «Об утверждении правил изоляции и карантина».



Кроме того, согласно изменению, при поездке на такси (категория М1) как водитель, так и пассажиры должны быть оснащены масками.



Также, согласно постановлению, все лица обязаны носить маски во всех общественных пространствах.



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