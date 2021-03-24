

«Свободу Навальному» - проект за один день набрал 170 тысяч человек

24.03.2021 16:47



Сергей Михеев



«Свыше 170 тысяч человек оставили свои заявки на участие в акциях протеста на сайте «Свободу Навальному»» - сообщает «Эхо Москвы».



По информации издания, соратники лидера оппозиции Алексея Навального объявили, что запущен одноименный сайт протестного проекта «Свободу Навальному», который за сутки собрал более 170 тысяч желающих участвовать массовой протестной акции, дата которого будет оглашена после того, как эта цифра достигнет полумиллионной отметки. Об этом сегодня заявил руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков.



По его словам, весенний митинг — это лишь часть кампании по освобождению Алексея Навального.



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