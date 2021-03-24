

Церцвадзе: Беспрецедентная пассивность - массовая вакцинация не получается

24.03.2021 16:59





По заявлению директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, несмотря на то, что количество новых случаев инфицирования в Грузии стабилизировалось, страна стоит перед серьезной опасностью.



На брифинге Церцвадзе назвал два фактора, из-за которых сегодняшняя эпидситуация под угрозой. По его словам, несмотря на то, что в Грузию поступила вакцина, у населения беспрецедентная пассивность, при этом сократился показатель ношения маски.



«До сих пор Грузия сумела дойти с относительно лучшими показателями, это касается стабильного количества случаев, которое, за исключением, не превышает 400. У нас также очень низкое число умерших, которое долгое время не превышало 10. Но так не может продлиться долго, мы не живем в изолированном мире и находимся перед серьезной опасностью по нескольким причинам. Два основных фактора -первый в том, что в Грузии, несмотря на то, что вакцина завезена и будет ввозиться непрерывно, по отношению к вакцине беспрецедентная пассивность и огромный скептицизм. Фактически массовая вакцинация не получается. Второй фактор - что люди осмелели, больше не выполняют минимальные регуляции, особенно на ношение маски. Показатель ношения маски был 70%, сейчас он опустился до 42%, что является тревожным признаком», - заявил Церцвадзе.



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