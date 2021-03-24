

Эпидемиолог: спасти Грузию от третьей волны может только вакцинация

24.03.2021 18:04





В Тбилиси все чаще стали говорить про третью волну. По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, избежать ее можно только в случае вакцинации населения.



«Я хочу, чтобы население знало, что Грузия сегодня находится на перепутье, она должна выбрать один из двух сценариев. Первый — она отвергает скептицизм, несмотря на один смертельный случай, который мог произойти в любой стране, и вовлекается в активный полномасштабный процесс вакцинации. Параллельно мы расширяем масочный режим, социальную дистанцию и избегаем многолюдных собраний. В таком случае у нас есть очень хорошая перспектива, которой нет во многих странах, то есть количество новых случаев заболевания будет еще больше сокращено, смертность уменьшится, что повлечет за собой отмену всех ограничений среди которых и комендантский час», — отметил Церцвадзе.



Реализация программы вакцинации против Covid-19 в Грузии началась 15 марта. К 16-му числу в списке зарегистрировавшихся было 4 532 медработника из 70 тысяч. За первые два дня иммунизацию прошли 1 375 человек, что, как заявляют в Национальном центре по контролю заболеваний, – показатель медленно протекающего процесса. Такой активности совсем недостаточно для превенции возможной третьей волны коронавируса, считают эксперты в сфере здравоохранения.



Согласно последнему социологическому исследованию NDI, делать вакцину от коронавируса готовы всего 35% жителей Грузии. 53 % прививаться не собираются, 12% пока не решили. На вопрос о причинах отказа от препарата, 48% респондентов ответили, что не доверяют качеству вакцины. Опрос проводился 17-24 февраля, до трагической смерти медсестры из Ахалцихе.



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