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В Квахврели пастухи оказались в ловушке из-за наводнения


24.03.2021   20:24


Из-за обильных осадков, в Квахврели из-за выхода из берегов реки Мтквари, шесть пастухов вместе со скотом оказались на т.н островке посреди реки.

Спасатели на лодках пытаются перевезти их в безопасное место.

Как сообщили report.ge в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на "временном островке" оказались шесть пастухов с овцами, козами и крупным рогатым скотом. На месте находятся спасатели с соответствующими плавучими средствами.

По информации ведомства, жизни и здоровью пастухов ничего не угрожает. Ведется мониторинг уровня воды.

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