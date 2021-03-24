

В Квахврели пастухи оказались в ловушке из-за наводнения

24.03.2021 20:24





Из-за обильных осадков, в Квахврели из-за выхода из берегов реки Мтквари, шесть пастухов вместе со скотом оказались на т.н островке посреди реки.



Спасатели на лодках пытаются перевезти их в безопасное место.



Как сообщили report.ge в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на "временном островке" оказались шесть пастухов с овцами, козами и крупным рогатым скотом. На месте находятся спасатели с соответствующими плавучими средствами.



По информации ведомства, жизни и здоровью пастухов ничего не угрожает. Ведется мониторинг уровня воды.



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