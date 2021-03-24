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Семьи дипломатов подлежат вакцинированию в том же порядке, что и граждане Грузии
24.03.2021 20:27
Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с послом Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Марком Клейтоном.
Тикарадзе предоставила дипломату подробную информацию об эпидемиологической ситуации в Грузии.
«Разговор был посвящен борьбе с пандемией COVID-19 и вакцинации, в частности проекту изменений в план всеобщей вакцинации против коронавируса, согласно которому представители дипломатического корпуса и их семей, аккредитованные в Грузии, подлежат вакцинации (в приоритетном порядке), на тех же основаниях, как и граждане Грузии.
«Дипломат выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в проводимых реформах здравоохранения», — заявили в Минздраве Грузии.
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