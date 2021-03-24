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В Грузии пройдет тренинг по борьбе с языком вражды
24.03.2021 21:25
Программа ЕС «Партнерство для надлежащего управления» организует для грузинских организаций серию онлайн-курсов, посвященную стандартам Совета Европы в сфере борьбы с языком вражды.
Цель курсов – объяснить, что такое язык вражды, какие у него есть формы, причины и последствия. Участники тренингов узнают, какие подходы предлагает Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью.
Проект также проведет мероприятия для определения мер, которые Грузия может предпринять для борьбы с языком вражды, например поддерживать жертв или внедрять образовательные инициативы.
Курсы и дальнейшие мероприятия - часть более крупного проекта «Расширение доступа к правосудию с помощью внесудебных механизмов возмещения ущерба для жертв дискриминации, преступлений на почве ненависти и языка вражды». Он продлится до 31 декабря 2021 года в рамках «Партнерства для надлежащего управления», финансируемого Европейским Союзом и Советом Европы.
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