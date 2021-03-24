

ЕС запускает конкурс эко-грантов для грузинских школ в Цалке

24.03.2021 21:54





Проект Европейского Союза «Поддержка Цалки» объявил конкурс грантов для школ муниципалитета города Цалка. Финансирование поддержит местные школы в проведении дней защиты окружающей среды.



Гранты смогут получить проекты, которые проводят экологические праздники в сотрудничестве с другими школами, группами этнических и религиозных меньшинств и уязвимыми слоями населения. Также финансирование получат инициативы, которые отмечают сразу несколько дней защиты окружающей среды.



Максимальная сумма каждого гранта – тысяча евро. Проекты должны быть реализованы в школах с апреля 2021 года по сентябрь 2022 года. Заявки на финансирование можно подать до 5 апреля.



Цель проекта «Поддержка Цалки» – поддержать мелких землевладельцев, предпринимателей, женщин, молодых людей и других местных жителей через образование и инновации. Он реализуется в рамках Европейской программы соседства для сельского хозяйства и развития сельских районов.



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