Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турнир по дзюдо в Тбилиси пройдет без зрителей


25.03.2021   10:54


«Большой шлем» по дзюдо пройдет 26-28 марта в тбилисском Олимпийском дворце. В соревнованиях примут участие 539 дзюдоистов из 86 стран, из которых 36 спортсменов будут представлять нашу страну.

Тбилисский турнир «Большого шлема» проводится в истории грузинского дзюдо впервые.

Хотя сначала зрителям разрешили присутствовать на турнире, в конечном итоге решение было изменено - соревнования пройдут без зрителей.

Деньги за билеты будут постепенно возвращаться болельщикам.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна