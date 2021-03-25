

Турнир по дзюдо в Тбилиси пройдет без зрителей

25.03.2021 10:54





«Большой шлем» по дзюдо пройдет 26-28 марта в тбилисском Олимпийском дворце. В соревнованиях примут участие 539 дзюдоистов из 86 стран, из которых 36 спортсменов будут представлять нашу страну.



Тбилисский турнир «Большого шлема» проводится в истории грузинского дзюдо впервые.



Хотя сначала зрителям разрешили присутствовать на турнире, в конечном итоге решение было изменено - соревнования пройдут без зрителей.



Деньги за билеты будут постепенно возвращаться болельщикам.



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