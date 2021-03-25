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В Грузии выявлено 399 новых случаев коронавируса
25.03.2021 11:21
В Грузии выявлено 399 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 356 человек. За последние сутки от коронавируса умерли десять пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 25 638 тестов, в том числе 15 093 — с экспресс-тестом на антигены и 10 545 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,56 процента, за последние 14 дней — 1,58 процента, за последние семь дней — 1,92 процента.
Всего в Грузии выявлено 279 027 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 271 278 человек выздоровели и 3732 человека скончались.
В режиме карантина находятся 262 человека, под наблюдением в стационаре — 1515 человек, в ковид-гостинице — 195 человек.
24 марта в Грузии было выявлено 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 254 пациента.
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