

Тикарадзе: Мы не боимся, что дозы не будут освоены

25.03.2021 12:02





У нас нет особых опасений, что дозы не будут освоены. У совета есть свой календарь, которым мы руководствуемся. Совет собирается и принимает решение о том, как расширить процесс вакцинации. Так будет продолжаться управление процессом, — заявила после заседания правительства министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По словам Тикарадзе, она собирается посетить регионы и на месте ознакомится с процессом вакцинации.



«Завтра я планирую посетить Гурию и Аджарию, так будет продолжаться во всех других регионах. Другие члены совета также будут активно общаться с населением», — заявила Тикарадзе.



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