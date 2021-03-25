

Тикарадзе: Вакцина Pfizer будет распространяться в 3 крупных городах

25.03.2021 12:07





Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания правительства пояснила, в каких городах и клиниках начнется вакцинация препаратом Pfizer.



Она сообщила, что получено ровно столько доз, сколько ожидалось, 29 500. Вакцина будет введена 14 000 человек.



«Мы используем эти дозы для 14 000 человек. Препарат Pfizer вводится дважды, вторая прививка делается через 3-4 недели после первой вакцинации. Мы решили, что мы раздадим эти дозы, не как в случае с AstraZeneca. Вакцина будет распространяться в 3 крупных городах, 6 клиниках, одной клинике в Батуми, одной - в Кутаиси и 4-х клиниках в Тбилиси. Тбилисскими больницы являются: Реферальный госпиталь им. Бокерия, Республиканская больница, Клиника Амтели и Кавказский медицинский центр. В Батуми это Республиканская больница, а в Кутаиси - клиникаEvex им. Цхакая», - сказала Тикарадзе.



Для справки: первые дозы вакцины Pfizer уже доставлены в Грузию.



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