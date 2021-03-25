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Граждане смогут привиться вакциной «Пфайзер» с 30 марта
25.03.2021 13:39
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, граждане смогут привиться вакциной «Пфайзер» со вторника, 30 марта.
Как пояснила Габуния, вакцинация этой вакциной будет осуществляться в шести клиниках.
«Непосредственно вакцинация начнется со вторника, поскольку в клиниках проходит вакцинация «АстраЗенекой», люди зарегистрировались, и полностью перестроиться на прививание вакциной «Пфайзер» в шести клиниках получиться со вторника. Вакцинация «АстраЗенекой» продолжится в остальных учреждениях. В настоящее время 20 медучреждений обеспечивают вакцинацию «АстраЗенекой». В случае необходимости откроются дополнительные центры», - заявила Габуния.
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