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Граждане смогут привиться вакциной «Пфайзер» с 30 марта


25.03.2021   13:39


По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, граждане смогут привиться вакциной «Пфайзер» со вторника, 30 марта.

Как пояснила Габуния, вакцинация этой вакциной будет осуществляться в шести клиниках.

«Непосредственно вакцинация начнется со вторника, поскольку в клиниках проходит вакцинация «АстраЗенекой», люди зарегистрировались, и полностью перестроиться на прививание вакциной «Пфайзер» в шести клиниках получиться со вторника. Вакцинация «АстраЗенекой» продолжится в остальных учреждениях. В настоящее время 20 медучреждений обеспечивают вакцинацию «АстраЗенекой». В случае необходимости откроются дополнительные центры», - заявила Габуния.

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