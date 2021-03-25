

В Грузии 27 января станет днем памяти жертв Холокоста

25.03.2021 14:05





В Грузии 27 января объявлен днем памяти жертв Холокоста, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



Соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства Грузии.



«27 января объявлен днем памяти жертв Холокоста. Думаю, это решение является важным с учетом дружественных отношений между государствами Грузии и Израиля и многовековых, исторических связей между народами Грузии и Израиля», — сказал Залкалиани на брифинге.



27 января отмечается международный день памяти жертв Холокоста. Дата приурочена к освобождению советскими войсками в 1945 году лагеря смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в Бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.



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