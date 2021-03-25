

Вакцина Pfizer не любит филлер – главный эпидемиолог Грузии

25.03.2021 17:09





У тех, кто часто использует филлеры, могут возникнуть определенные местные осложнения в случае использования вакцины Pfizer. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.



Филлер – это гелевидный препарат, использующийся в косметологии для заполнения носогубных и межбровных складок, шрамов от акне, морщин вокруг глаз, а также увеличения объема губ и скул.

Гамкрелидзе отметил, что разработан специальный опросник для пациентов, которые намерены привиться вакциной Pfizer. В нем 11-12 вопросов, в том числе, есть вопрос о том, не использует ли пациент филлер и если да, то как часто.



«Если ответ будет положительный, то врач может увидеть в этом повышенный риск, временно отменить вакцинацию и направить пациента к соответствующему специалисту для дополнительных обследований. У Pfizer бывают местные, а не системные, то есть не анафилактические осложнения, проявляющиеся у тех, кто часто использует филлеры», — пояснил Гамкрелидзе.



Главный эпидемиолог Грузии сообщил, что по последней информации, прививку от коронавируса в стране уже сделали 4 152 сотрудников больниц.



Кроме того, в специальной базе на вакцинацию зарегистрировался уже 371 человек старше 65 лет – эта категория граждан после прохождения регистрации также сможет прививаться с 30 марта наряду с медиками.



Вакцинация в Грузии бесплатная. Граждане могут выбирать между препаратами «Астразенека» и «Пфайзер».





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