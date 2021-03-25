

Аллерголог: наличие филлера не является противопоказанием к вакцинации

25.03.2021 20:26





Аллерголог Бидзина Кулумбегов завил, что наличие в организме филлера, не является противопоказанием к вакцинации и по этой причине не следует отказываться от иммунизации.



Как рассказал в эфире телекомпании «Формула» Бидзина Кулумбегов, иммунная реакция на наполнитель была обнаружена много лет назад во время вакцинации от сезонного гриппа. В случае вакцинации препаратом Pfizer, такие факты были зафиксированы в США и нескольких странах и Европы, однако это не считается противопоказанием к вакцинации:



«В случае если наблюдается оттек [припухлость], предусмотрена специальная схема. Требуется подключение некоторых гормонов и он бесследно исчезает. Поэтому те, у кого есть филлеры, не должны бояться и воздерживаться от вакцинации», — сказал аллерголог.



Как писало ранее Netgazeti глава Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе заявил, что в анкету заполняемую перед вакцинацией препаратом Pfizer был добавлен вопрос о косметических филлерах.



«Существует так называемый «контрольный список», в нем 11 или 12 вопросов, которые задаются перед вакцинацией, и если ответ на вопрос положительный, врач понимает, что риск может возрасти, не делает вакцинацию в течение этого периода, и направляет вас к соответствующему специалисту для дальнейшего обследования.



Pfizer характеризуется определенными местными и несистемными, т.е. неанафилактическими осложнениями у людей, часто применяющих филлеры. У тех, кто часто использовал филлеры, после иммунизации Pfizer могут возникнуть определенные осложнения, которые придется позже лечить. Поэтому будет задано больше вопросов», — сказал Гамкрелидзе.



25 марта Грузия получила до 30 тысяч доз вакцины Pfizer. Вакцинация этим препаратом начнется 30 марта.



Филлер — это препарат для инъекций. Его часто используют для коррекции морщин, увеличения объема губ и груди, исправления овала лица.



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