

Мэрия Тбилиси выделила 6,5 миллиона лари на противооползневые мероприятия

26.03.2021 12:24





Мэрия Тбилиси планирует потратить 6,5 миллиона лари на противооползневые мероприятия.



Соответствующая документация для проведения упрощенной процедуры закупки была размещены на веб-портале государственных закупок вчера, 25 марта.



Кроме того, мэрия планирует потратить дополнительно 500 000 лари на исследование и проектирование мероприятий по инженерной защите от оползней.



В пояснительном документе отсутствует подробная информация о том, какие именно мероприятия запланированы, однако указано следующее:



«В связи с высоким государственным и общественным интересом Мэрия города Тбилиси в срочном порядке примет все необходимые меры после того, как станут известны причины оползневых процессов».



Накануне заместитель мэра Иракли Бенделиани заявил, что для предотвращения оползня будут проведены укрепительные работы.



«Будут сделаны безопасные проходы к месту оползня, затем произойдет срез определенных масс земли и вынос, работы по типу «террасы». Остановка оползневого процесса будет осуществляться по принципу анкеровки [армирования]», — пояснил чиновник.



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