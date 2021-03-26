

3 лиц, обвиняемых по делу Георгия Шакарашвили, коснулась амнистия

26.03.2021 12:24





Прекращено уголовное преследование в отношении трех лиц, обвиняемых по эпизоду насилия и умышленного нанесения легких телесных повреждений по делу Георгия Шакарашвили: Ираклия Цакадзе, Сабы Гогшелидзе и Сабы Чхартишвили. Всех трех коснулась амнистия.



На сегодняшнем судебном процессе ожидалось устное согласие Вахтанга Чиковани, признанного потерпевшим в эпизоде ​​ обвиняемых, после согласия Чиковани судья принял решение о прекращении уголовного преследования.



По информации адвоката одного из обвиняемых Сабы Гогшелидзе Арчила Деканозишвили, суд также удовлетворил их ходатайство в связи с возвратом суммы залога.



Напомним, что во время предыдущего судебного заседания все трое обвиняемых были освобождены из зала суда. Обвиняемые в насилии и умышленном нанесении легких телесных повреждений покинули тюрьму после того, как признали вину.



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