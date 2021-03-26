

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 6 пациентов

26.03.2021 12:26





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 6 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3738.



Сегодня коронавирус подтвердился у еще 419 человек, выздоровели 307 пациентов.



Напомним, вчера, 25 марта, было выявлено 399 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 356 пациентов, десять умерли.



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