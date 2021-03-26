

Субари: Если они останутся на улице, их имя будет предано забвению

26.03.2021 12:26





«Я действительно говорю оппозиции, что у них не будет места в этой политике до 2024 года, если они сейчас не войдут в парламент», - заявил член парламентского большинства Созар Субари.



По его словам, если оппозиция не войдет в парламент, они останутся на улицах и их имя будет предано забвению.



«Если оппозиция не войдет в парламент, их имена просто будут преданы забвению, оппозиционное поле очистится и появятся новые оппозиционные партии, которые будут участвовать в выборах 2024 года. Было бы хорошо, если бы все лидеры оппозиции, их сторонники и партии в целом приняли это во внимание. Однако, что касается сторонников, как видно, они это усвоили, это показывают все последние исследования», - заявил Субари в эфире "Палитраньюс".



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