

Тикарадзе: Pfizer выделилась, как самая трендовая вакцина

26.03.2021 12:35





«Pfizer выделилась, как самая трендовая вакцина», — заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



По её словам, Всемирная организация здравоохранения, а также строгие регулирующие органы заявляют, что все вакцины одинаково полезны, а вред, наносимый ими, намного меньше, чем при отказе от процесса вакцинации.



«Уверена, что после несчастного случая в Грузии будут даны ответы на все вопросы, а углубленное исследование, которое сейчас проводится совместно с Бюро имени Самхараули, позволит нам проинформировать граждан о том, что причиной несчастного случая была не вакцина. Доверие наших граждан к AstraZeneka значительно вырастет и процесс вакцинации вернется к привычному ритму», — заявила Екатерина Тикарадзе.



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