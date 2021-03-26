

В Грузии на пфайзеровскую вакцину спрос больше, чем на AstraZeneca

26.03.2021 12:43

Новости-Грузия



В Грузии желающие пройти вакцинацию от коронавируса отдают предпочтение препарату, разработанному американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech. Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.



Вакцинация медицинских работников препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, началась в Грузии 15 марта. В настоящее время прививки также делают лицам старше 65 лет. С 25 марта у граждан появилась возможность выбрать препарат – AstraZeneca или же Pfizer.



Менее чем за сутки на прививку от коронавируса препаратом Pfizer записались около 6,1 тысячи человек. Для сравнения, с середины марта и по сей день в Грузии на прививку оксфордской вакциной зарегистрировались примерно пять тысяч человек.



«Сегодня уже зарегистрировались более десяти тысяч человек. Эта активность вызвана не только тем, что есть вакцина Pfizer, как один из выборов этой программы, а также тем, что открыта регистрация лиц старше 65 лет», — сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в эфире Первого канала.



Она отметила, что, несмотря на расширение программы, активность граждан по-прежнему остается низкой. Как указывают специалисты, чтобы вакцинация принесла результаты, в 2021 году Грузия должна привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. По словам Габуния, чтобы приблизиться у намеченной цели, ежедневно необходимо вакцинировать по три тысячи граждан.



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Согласно последней информации, в Грузии препаратом AstraZeneca привиты более 4,1 тысячи медицинских работников. Вакцинация препаратом Pfizer начнется в стране с 30 марта. Регистрация желающих – сотрудников клиник и лиц старше 65 лет — продолжается на специальном портале Минздрава.



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