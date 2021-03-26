

В Грузии за минувшие сутки выявлено 419 новых случаев заражения коронавирусом

26.03.2021 13:07

Новости-Грузия



В Грузии за минувшие сутки выявлено 419 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.



Данные получены на основании проведения более 29,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,43%, за последние две недели – 1,6%, а за последнюю неделю – 1,89%.



Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 279 446.



Около 49% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 203, а более 15% на Имерети – 64 факта. География остальных случаев выглядит так: Квемо Картли – 27, Аджария – 26, Шида Картли – 22, Самегрело-Земо Сванети – 18, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 17, Гурия – 16, Кахетия – 9, Мцхета-Мтианети – 13, Самцхе-Джавахети – 4.



От ковида умерли еще 6 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 738.



Выздоровели 307 человек, их общее число выросло до 271 585.



На данный момент в Грузии 4 097 активных случаев коронавируса. Из них 1 568 пациентов (более 38%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 800 инфицированных, в Имерети – 282, в Аджарии – 177. Состояние 304 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 80 человек.



2 342 граждан (более 57% активных случаев) лечатся на дому, а 192 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.



В карантинных пространствах размещен 271 гражданин, в самоизоляции остаются более 7,1 тысячи человек.



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