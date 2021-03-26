|
|
|
Для прохождения вакцинации от коронавируса в Грузии зарегистрировались 8490 человек
26.03.2021 13:55
На специальном веб-сайте booking.moh.gov.ge зарегистрировано 8490 человек, желающих сделать прививку от коронавируса, в том числе 6000 человек, которые желают привиться вакциной Pfizer.
На данном этапе в Грузии всего вакцинировано 4281 человек. Соответственно, за прошедшие сутки вакцинацию прошли 129 человек.
Напоминаем, что вчера гражданам старше 65 лет была предоставлена возможность зарегистрироваться на сайте вместе с медперсоналом, а с 18:00 в графе вакцины появилась возможность выбирать между вакцинами Pfizer и AstraZeneka.
Вакцинация препаратом AstraZeneka в стране уже проводится, а с 30 марта зарегистрированные граждане смогут пройти иммунизацию вакциной Pfizer.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна