

Для прохождения вакцинации от коронавируса в Грузии зарегистрировались 8490 человек

26.03.2021 13:55





На специальном веб-сайте booking.moh.gov.ge зарегистрировано 8490 человек, желающих сделать прививку от коронавируса, в том числе 6000 человек, которые желают привиться вакциной Pfizer.



На данном этапе в Грузии всего вакцинировано 4281 человек. Соответственно, за прошедшие сутки вакцинацию прошли 129 человек.



Напоминаем, что вчера гражданам старше 65 лет была предоставлена ​​возможность зарегистрироваться на сайте вместе с медперсоналом, а с 18:00 в графе вакцины появилась возможность выбирать между вакцинами Pfizer и AstraZeneka.



Вакцинация препаратом AstraZeneka в стране уже проводится, а с 30 марта зарегистрированные граждане смогут пройти иммунизацию вакциной Pfizer.



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