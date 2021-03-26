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Ведущая в Сванетию дорога перекрыта после схода оползня


26.03.2021   14:11


Движение на автомобильной дороге, ведущей в высокогорный регион Сванетию, парализовано после схода оползня близ села Дизи Местийского муниципалитета. Об этом сегодня сообщает департамент автодорог Минрегионразвития Грузии.

«На 98-м километре автомобильной дороги внутреннего значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили сошел оползень, в связи с чем движение всех видов транспорта запрещено», — говорится в сообщении ведомства.

На месте мобилизована спецтехника, ведутся работы по расчистке. В департаменте автодорог обещают восстановить движение транспорта через несколько часов.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места происшествия. На них видно, что проезжая часть перекрыта огромными каменными глыбами. В настоящее время движение по трассе Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили возможно до села Хаиши.



Скорее всего, к активизации оползневых процессов привели интенсивные осадки. Уже почти неделю в Западной Грузии продолжаются дожди. По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода на территории страны сохранится до конца текущей недели.

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