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В Тбилиси с 40-го этажа упал рабочий


26.03.2021   15:05


На проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел трагический случай.

Рабочий упал с 40 этажа строящегося дома. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили Report.ge в МВД, расследование происшествия возбуждено по статье 240, которая предусматривает наказание за нарушение правил безопасности при проведении горных строительных или иных работ, повлекшее незначительный или серьезный ущерб здоровью.

Трагедия произошла вчера.

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