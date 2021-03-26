|
|
|
В Тбилиси с 40-го этажа упал рабочий
26.03.2021 15:05
На проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел трагический случай.
Рабочий упал с 40 этажа строящегося дома. Мужчина скончался на месте.
Как сообщили Report.ge в МВД, расследование происшествия возбуждено по статье 240, которая предусматривает наказание за нарушение правил безопасности при проведении горных строительных или иных работ, повлекшее незначительный или серьезный ущерб здоровью.
Трагедия произошла вчера.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна