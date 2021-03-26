

В Тбилиси с 40-го этажа упал рабочий

26.03.2021 15:05





На проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел трагический случай.



Рабочий упал с 40 этажа строящегося дома. Мужчина скончался на месте.



Как сообщили Report.ge в МВД, расследование происшествия возбуждено по статье 240, которая предусматривает наказание за нарушение правил безопасности при проведении горных строительных или иных работ, повлекшее незначительный или серьезный ущерб здоровью.



Трагедия произошла вчера.



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