

Тикарадзе: 100 известных людей будут публично вакцинированы в целях популяризации вакцины

26.03.2021 16:24





По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, 100 известных людей будут вакцинированы от коронавируса в целях популяризации процесса вакцинации.



По ее словам, момента особой заботы о них со стороны государства не было.



«Что касается вакцинации 100 известных людей, то это одна из частей стратегической коммуникации, которая ясно показывает нашим гражданам, насколько надежна вакцина. Конечно, информация предоставляется всем знаменитостям, которые сегодня добровольно принимают участие в вакцинации. Вы знаете, что вакцинация является добровольной, и они делают это для нашего общества и популяризации вакцинации. Никто не выделяется по признаку того, что эти люди известны и поэтому государство особенно заботится о них, это не входит в этот компонент», — заявила Тикарадзе.



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