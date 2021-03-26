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Церковь Святого Николая в Батуми временно закрыта
26.03.2021 16:25
Церковь Святого Николая в Батуми временно закрыта. Об этом сообщается на странице епархии Батуми и Лазети в соцсети.
Сообщается, что у предстоятеля церкви и нескольких священнослужителей подтвержден коронавирус.
В храме будут проведены дезинфекционные работы.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с благословения Владыки Димитрия храм Святого Николая будет закрыт во время субботней вечерней молитвы. В церкви будет проведена дезинфекция», - говорится в сообщении.
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