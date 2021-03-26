

Габуния: В Тбилиси места для вакцинации «Pfizer» практически заполнены

26.03.2021 19:27





По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, места на портале для вакцинации «Pfizer» практически заполнены в Тбилиси, остались места в Кутаиси и Батуми.



В то же время Тамар Габуния призвала граждан принять участие в процессе вакцинации.



«Была высокая активность в связи с регистрацией на портале, а также большое количество звонков на номер 15 22 22. Период ожидания был дольше, чем в другое время. Это привело к некоторым задержкам. Мы работаем с технической командой, чтобы ускорить ответ, чтобы даже при такой активности в ближайшие дни режим ожидания был минимальным.



Брони регистрации на «Pfizer» практически заполнены в Тбилиси, есть места в Кутаиси и Батуми. Ждем данных о том, сколько доз «Pfizer» останется. Около трех тысяч нужно оставить в резерве. Будет выделено дополнительное время, чтобы полностью их забронировать. Однако «Pfizer» не сможет удовлетворить потребности всех. Я призываю всех принять участие в процессе вакцинации и использовать вакцину, доступную в стране. Зарегистрировано чуть более десяти тысяч, но к этим данным добавятся резервации Кутаиси и Батуми», — заявила Тамар Габуния.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





