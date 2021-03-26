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Тикарадзе: Эпидемиологи возможно официально объявят о начале третьей волны


26.03.2021   19:29


Эпидемиологи возможно, официально объявят о начале третьей волны, - об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на данном этапе страна находится в той фазе, которая в некоторой степени является началом третьей волны.

«Мы сейчас находимся в той фазе, которая в некоторой степени является началом третьей волны. Здесь важно проводить совместные мероприятия – последовательное проведение процесса вакцинации, а также мотивирование наших граждан, что процесс вакцинации важен. Обязательно должны соблюдаться все регуляции в плане трудовой безопасности.

Эпидемиологи возможно уже официально объявят о начале третьей волны. Именно исходя из этого, мы призываем наших граждан не пренебрегать теми инструментами, которые у нас имеются на данном этапе», - заявила Тикарадзе.

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