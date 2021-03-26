

COVID-19 подтвердился у двух обвиняемых в женском пенитенциарном учреждении

26.03.2021 19:34





На основании экспресс-теста на антигены, проведенного в пенитенциарной системе N5 (для женщин), у двух обвиняемых, которые контактировали с инфицированной медсестрой, подтвердился COVID-19.



Информацию об этом распространяет Специальная пенитенциарная служба.



По данным ведомства, состояние инфицированных стабильное. Они находятся под наблюдением медицинского персонала и получают соответствующую медицинскую помощь в клинике гражданского сектора.



«Что касается контактов инфицированных, то они проверены ПЦР-тестами, и все ответы отрицательные. Тем не менее они находятся под наблюдением медперсонала в изоляции, в карантинной зоне учреждения, которое они покинут через две недели в результате повторного ПЦР-тестирования», — говорится в заявлении.



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