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Глава NCDC: осталось 5000 свободных доз вакцины Pfizer
26.03.2021 19:36
Директор Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в списке ожидания на прохождении процедуры вакцинации числятся 11 273 человека. Об этом он рассказал во время на вебинара с журналистами.
Netgazeti поинтересовалась у Амирана Гамкрелидзе, сколько доз различных вакцин сегодня есть в Грузии. Он пояснил, что в Грузию прибыло 29 250 доз Pfizer, но эти дозы нужно делить на два, а это значит, что ее хватит примерно на 14 тысяч человек.
«Pfizer» хватит примерно на 14 тысяч человек, с учетом потерь…Возможно, чуть меньше человек. Прибыло 43 тысячи AstraZeneca, на данном этапе более 4 тысяч администрировано, но AstraZeneca должна быть использована вся. Так как AstraZeneca еще прибудет в конце апреля, а вторая инъекция AstraZeneca должна быть сделана через 8-12 недель и у нас будет достаточно запасов, что бы во второй партии, чтобы вторая инъекция была сделана через 8-12 недель. Pfizer нужно сделать за 21 день, поэтому 29 250 доз будут делиться на две [части]», — сказал Гамкрелидзе.
По его словам, в очереди ожидания на вакцину препаратом AstraZeneca записано 2 тысячи человек, а в очереди за Pfizer — 9 тысяч человек. Это означает, что осталось 5000 свободных доз вакцины Pfizer.
«Вакцинация Pfizer начнется во вторник в 6 больницах, в четырех больницах Тбилиси, и по одной в Батуми и в Кутаиси, а вакцинация AstraZeneca проводится примерно в 24 больницах. Это число будет постепенно возрастать », — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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