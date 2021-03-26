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Мэрия Тбилиси не видит необходимости эвакуировать население из зоны оползня
26.03.2021 19:43
Заместитель мэра Тбилиси Иракли Бенделиани заявил сегодня на брифинге для СМИ, что подписан первоначальный план, согласно которому мэрия приступит к реализации конкретных мер по оползню в Вашлиджвари.
«Наша первоначальная задача, исходя из безопасности, склон в верхней части улицы Мачавариани, где оползень прогрессирует, вернуть в первоначальное состояние, сделать временные укрепления, чтобы уменьшить движение оползня.
Также к концу следующей недели будет установлена новейшая система мониторинга, с помощью которой будет получена дополнительная информация, после чего мы сможем приступить к работам по укреплению склона.
Что касается безопасности населения, с учетом рекомендаций экспертов и рабочей группы, на данном этапе нет необходимости в эвакуации, но если возникнет угроза, мы немедленно примем все необходимые меры», — сказал Бенделиани.
По его словам, мэрия имеет постоянную связь с местным населением. «У нас есть постоянная связь с населением, и они имеют всю информацию о ситуации», — сказал он журналистам.
По словам Бенделиани, работы можно будет проводить непосредственно в зоне оползня после укрепления и приведения склона в первоначальное состояние.
На вопрос журналиста, существует ли план эвакуации, Иракли Бенделиани сказал, что такой план существует, но пока нет необходимости его использовать. «Мы готовы ко всем возможным сценариям», — сказал он.
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