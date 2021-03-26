

После прививки вакцины, еще одного медика поместили в клинику

26.03.2021 19:46





В клинику им. Бокерия поступила молодая врач с жалобами на то, что ей сделали прививку вакциной AstraZeneca, хотя врачи клиники говорят, что она была вакцинирована десять дней назад и её жалобы не связаны с противопоказаниями к вакцине.



«Она действительно поступила в нашу клинику, её состояние абсолютно стабильное. Ей сделали прививку 15 марта, а не сегодня. Состояние, которое есть у Кесо, не имеет связи с вакцинацией», - заявила менеджер клиники Кетеван Шарангия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





