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После прививки вакцины, еще одного медика поместили в клинику
26.03.2021 19:46
В клинику им. Бокерия поступила молодая врач с жалобами на то, что ей сделали прививку вакциной AstraZeneca, хотя врачи клиники говорят, что она была вакцинирована десять дней назад и её жалобы не связаны с противопоказаниями к вакцине.
«Она действительно поступила в нашу клинику, её состояние абсолютно стабильное. Ей сделали прививку 15 марта, а не сегодня. Состояние, которое есть у Кесо, не имеет связи с вакцинацией», - заявила менеджер клиники Кетеван Шарангия.
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