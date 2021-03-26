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Две компании из Грузии выиграли конкурс озвучки мультфильмов Walt Disney


26.03.2021   21:23
Спутник-Грузия


Компании "Фонограф - Паата Годзиашвили" и студия Bravo Records выиграли конкурс звукового сопровождения на грузинском языке анимационных фильмов Walt Disney.

"Фонограф - Паата Годзиашвили" будет работать над грузинскими версиями песен Walt Disney, а озвучивать анимационные фильмы будет студия Bravo Records. Именно их грузинская версия песни для мультфильма "Мулан" 1998 года стала победителем конкурса.

Над песней работали звукорежиссер и музыкальный продюсер Алеко Бердзенишвили, режиссер Нина Шадури, а переводом и адаптацией текста занималась Манчо Гургенидзе и другие. Отбор кадров для создания грузинской версии песен мультфильмов Walt Disney был объявлен 12 февраля, его проводил Первый канал Грузии.

The Walt Disney Company — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире, основанная в 1923 году братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями.

Будучи одной из крупнейших в мире транснациональных медиакорпораций, компания Дисней в настоящее время является одним из крупнейших игроков на современном медиарынке. Основными конкурентами Дисней в настоящий момент являются другие такие крупнейшие медиакорпорации, как Warner Media, Sony Corporation, Comcast Corporation и Viacom.

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