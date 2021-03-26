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Чешский фонд устраивает конкурс для организаций из Армении, Грузии и Молдовы
26.03.2021 21:27
Чешский фонд «Человек в беде» (People in Need) в Армении, Грузии и Молдове набирает участников в проект «Организации гражданского общества – драйверы перемен на Южном Кавказе и в Молдове», финансируемый Европейским Союзом.
Подать заявку на участие могут организации гражданского общества, созданные в течение последних трех лет, неформальные инициативные группы и общественные движения, которые стремятся найти решения важных для общества проблем.
Прошедшие отбор примут участие в тренингах, консультациях, ознакомительных поездках и смогут получить материальную поддержку для своих инициатив. «Человек в беде» будет помогать финалистам программы разрабатывать стратегию их проектов, налаживать связи с волонтерами, местными и зарубежными партнерскими организациями и с частными компаниями.
В июле и августе каждый участник, прошедший первый этап программы, сможет подать заявку на финансирование на сумму до 10 тыс. евро.
«Человек в беде» выберет по семь участников в Армении, Грузии и Молдове для участия в проекте.
Конкурсанты из Грузии и Молдовы могут подавать заявки до 7 апреля, а участники из Армении – до 12 апреля.
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