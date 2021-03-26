

Премия ЕС объявила победителей-журналистов в Грузии

26.03.2021 21:46





23 марта Европейский Союз объявил лауреатов Премии ЕС в области журналистики в Грузии. Девятая церемония вручения этой награды прошла онлайн.



Награды распределились так:



• приз за «Лучшую статью в печатных или онлайн-СМИ» получил Георгий Гогуа;

• за «Лучший материал для теле-, радио- или онлайн-СМИ» ‒ Мария Шихашвили;

• за «Лучшее расследование в печатных, сетевых или вещательных СМИ» – Тамуна Чкареули;

• за «Лучший онлайн- или печатный блог, мнение или колонку в печатных, сетевых или вещательных СМИ» – Басти Мгалоблишвили;

• за «Самую оригинальную и инновационную работу в печатных, вещательных или онлайн-СМИ» – Эка Кеванишвили;

• за «Лучшую документальную фотографию, отражающую ценности ЕС» – Сопо Апциаури;

• специальный приз Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии – за «Лучшую журналистскую работу, отражающую последствия конфликта» – получила Кетеван Маградзе.



«2020 год был чрезвычайно тяжелым, в том числе для СМИ, потому что они находились на передовой политического кризиса и постоянно информировали нас о пандемии COVID-19. Европейский Союз остается стойким сторонником и хранителем этики СМИ перед лицом вызовов, с которыми сегодня сталкиваются журналисты во всем мире ‒ от политического и экономического давления до борьбы с дезинформацией». – сказал посол Карл Харцель, глава Представительства ЕС в Грузии.



Победители первых шести категорий получат денежный приз в размере 6 тыс. лари, а лауреат специального приза МНЕС сможет пройти бесплатный курс обучения в Институте освещения войны и мира в Лондоне.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





