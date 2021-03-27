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У пенитенциарного учреждения в Рустави прошла акция-перформанс в поддержку Ники Мелия


27.03.2021   11:08


У пенитенциарного учреждения в Рустави гражданские активисты провели акцию-перформанс в поддержку председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

Участники акции устроили шествие автоколоннами от здания парламента к пенитенциарному учреждению в Рустави.

Они объявили неподчинение «комендантскому часу».

Гражданские активисты подбодрили Нику Мелия, скандируя: «Свободу Нике Мелия», «Свободу всем политзаключенным».

Кроме того, в ходе акции активисты исполнили у пенитенциарного учреждения гимн Грузии.

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