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У пенитенциарного учреждения в Рустави прошла акция-перформанс в поддержку Ники Мелия
27.03.2021 11:08
У пенитенциарного учреждения в Рустави гражданские активисты провели акцию-перформанс в поддержку председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.
Участники акции устроили шествие автоколоннами от здания парламента к пенитенциарному учреждению в Рустави.
Они объявили неподчинение «комендантскому часу».
Гражданские активисты подбодрили Нику Мелия, скандируя: «Свободу Нике Мелия», «Свободу всем политзаключенным».
Кроме того, в ходе акции активисты исполнили у пенитенциарного учреждения гимн Грузии.
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