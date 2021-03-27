

В Грузии выявлено 490 новых случаев инфицирования коронавирусом

27.03.2021 13:16





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 35 560 тестов, отсюда 24 791 на антигены и 11 769 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 490 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 279 936.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 26 марта, дневной показатель положительности составляет 1.34%, за последние 14 дней - 1.62%, а за 7 дней - 1.77%.



За последние сутки выздоровели 219 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 271 804.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 8 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 746 человек.



Из выявленных за сутки 490 новых случаев коронавируса 256 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 36, в Имеретии – 69, в Квемо Картли – 22, в Шида Картли – 26, в Гурии – 6, в Самегрело и Земо Сванетии – 41, в Кахетии – 20, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 0, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 7.



На данном этапе в Грузии 4 380 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 589 человека, в том числе в Тбилиси - 800, в Аджарии – 178, в Имеретии – 285. Тяжелых пациентов – 313, в том числе в Тбилиси – 148, в Аджарии – 30, в Имеретии – 70. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 71 лицо, в том числе в Тбилиси – 49, в Аджарии – 2, в Имеретии – 5.



В клинических гостиницах находятся 192 человека, в том числе в Тбилиси – 150, в Аджарии – 30. На дому лечатся 2 579 человек.



В карантинном пространстве 301 человек, в том числе в Тбилиси – 152, в Аджарии – 15.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 448 человек, из них в Тбилиси – 3 353, в Аджарии – 878, в Имеретии – 956.



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