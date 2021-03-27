

В Грузии от коронавируса умерли еще 8 человек

27.03.2021 13:18





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 8 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 746 человек.



Между тем, в Грузии выявлено 490 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа проведено 35 560 тестов.



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