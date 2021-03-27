

Алина Урушадзе получила лицензию на зимнюю Олимпиаду

27.03.2021 13:52





17-летняя грузинская спортсменка Алина Урушадзе успешно выступила на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция.



Спортсменка финишировала на 20 месте, набрав по сумме короткой и произвольной программ 169,01 балла, и обеспечила поездку на зимние Олимпийские игры в Пекине.



Это значительный успех, поскольку наша страна завоевала первую лицензию на зимние Олимпийские игры 2022 года.





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