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Алина Урушадзе получила лицензию на зимнюю Олимпиаду
27.03.2021 13:52
17-летняя грузинская спортсменка Алина Урушадзе успешно выступила на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция.
Спортсменка финишировала на 20 месте, набрав по сумме короткой и произвольной программ 169,01 балла, и обеспечила поездку на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Это значительный успех, поскольку наша страна завоевала первую лицензию на зимние Олимпийские игры 2022 года.
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