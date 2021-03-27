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В ходе потасовки у офиса «Грузинской мечты» задержаны 4 активиста


27.03.2021   16:19


На акции членов «Движения за Грузию» у офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси задержаны 4 человека.

Потасовка между активистами и правоохранителями началась после того, как участники акции начали расклеивать на стенах офиса «Грузинской мечты» стикеры с изображением Беры Иванишвили.

Члены «Движения за Грузию» принесли туда и баннер с изображением лидеров «Грузинской мечты» с надписью: «Не простим украденных выборов».

На месте по-прежнему мобилизована полиция.

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