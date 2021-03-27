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В ходе потасовки у офиса «Грузинской мечты» задержаны 4 активиста
27.03.2021 16:19
На акции членов «Движения за Грузию» у офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси задержаны 4 человека.
Потасовка между активистами и правоохранителями началась после того, как участники акции начали расклеивать на стенах офиса «Грузинской мечты» стикеры с изображением Беры Иванишвили.
Члены «Движения за Грузию» принесли туда и баннер с изображением лидеров «Грузинской мечты» с надписью: «Не простим украденных выборов».
На месте по-прежнему мобилизована полиция.
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