

Церцвадзе: Вакцинация должна быть всеобщей

27.03.2021 22:31





Вакцинация должна быть всеобщей, однако, этого мы должны достичь убеждением, а не принуждением, - заявил «IPN» директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



По его пояснению, всеобщей вакцинации нужно достичь путем формирования общественного мнения, и в это должны принять участие известные лица, а также следует использовать опыт успешных стран.



Вместе с тем, как отметил Церцвадзе, под словом «всеобщая» подразумевается прививание как можно большего количества людей, и во время это должна соблюдаться поэтапность.



«В Грузии нужно привить как можно больше людей. Вакцинация должна быть всеобщей, однако, этого мы должны достичь убеждением, а не принуждением», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



Он также отметил, что вакцинация является прямым путь борьбы с пандемией вместе с ношением маски, но ношение маски не может быть конечной целью, поскольку носить ее постоянно невозможно.



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