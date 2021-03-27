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В Тбилиси двое болельщиков выбежали на поле перед началом тренировки сборной Испании


27.03.2021   23:59


Перед завтрашним вторым матчем отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу сборной Грузии, который наша команда проведет со сборной Испании, произошел забавный инцидент, когда двое грузинских болельщиков выбежали на поле тбилисской «Динамо Арены» перед началом тренировки гостей.

Болельщики по всей видимости хотели сфотографироваться с испанскими звездами, но охрана в считанные секунды увела их с поля, и испанцы приступили к тренировке. Инцидент изрядно повеселил футболистов сборной Испании и наставника команды Серхио Рамоса.

Но серия инцидентов этим не закончилась. Во время тренировки сборной Испании на стадионе погас свет в рамках всемирного движения "Час Земли".

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