

В Грузии выявлено 365 новых случаев инфицирования коронавирусом

28.03.2021 15:05





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 25 934 теста, отсюда 15 926 на антигены и 10 008 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 365 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 280 301.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 27 марта, дневной показатель положительности составляет 1.41%, за последние 14 дней - 1.65%, а за 7 дней - 1.68%.



За последние сутки выздоровели 415 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 272 219.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 751 человек.



Из выявленных за сутки 365 новых случаев коронавируса 183 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 27, в Имеретии – 37, в Квемо Картли – 8, в Шида Картли – 39, в Гурии – 21, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 6, в Мцхета-Мтианети – 5, в Самцхе-Джавахети – 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 6.



На данном этапе в Грузии 4 305 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 605 человек, в том числе в Тбилиси - 778, в Аджарии – 192, в Имеретии – 295. Тяжелых пациентов – 316, в том числе в Тбилиси – 148, в Аджарии – 29, в Имеретии – 71. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 77 лиц, в том числе в Тбилиси – 55, в Аджарии – 3, в Имеретии – 7.



В клинических гостиницах находятся 203 человека, в том числе в Тбилиси – 163, в Аджарии – 30. На дому лечатся 2 497 человек.



В карантинном пространстве 301 человек, в том числе в Тбилиси – 163, в Аджарии – 16.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 579 человек, из них в Тбилиси – 3 488, в Аджарии – 909, в Имеретии – 947.



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