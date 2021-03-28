|
|
|
В Грузии от коронавируса умерли еще 5 человек
28.03.2021 15:10
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 751 человек.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 25 934 теста, отсюда 15 926 на антигены и 10 008 PCR.
В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 365 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 280 301. За последние сутки выздоровели 415 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 272 219.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна