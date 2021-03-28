

В Грузии от коронавируса умерли еще 5 человек

28.03.2021 15:10





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 751 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 25 934 теста, отсюда 15 926 на антигены и 10 008 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 365 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 280 301. За последние сутки выздоровели 415 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 272 219.



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