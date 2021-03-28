

Школьные учителя проходят тестирование на коронавирус

28.03.2021 15:38





По сообщению министерства образования и науки Грузии, в целях безопасности учащихся и сотрудников школ, с начала возобновления образовательного процесса персонал школ проходит тестирование на коронавирус.



Обязательное тестирование проводится в школах один раз в две недели в соответствии с протоколом, разработанным совместно с министерством здравоохранения. Процесс полностью обеспечивается государством.



«Таким образом педагоги 2 085 государственных и 300 частных школ контролируют свое здоровье, что очень важно для их безопасности», — говорится в заявлении министерства.





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