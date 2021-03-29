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Национальная сборная Грузии проиграла Испании
29.03.2021 10:35
Национальная сборная Грузии по футболу проиграла Испании. Матч завершился со счетом 1: 2 в пользу гостей.
Первый гол в игре забил грузинский игрок Хвича Кварацхелия. Затем испанцы сравняли счет, а на последних минутах матча, в добавленное время, забили еще один мяч.
На матче присутствовали и болельщики.
Грузия-Испания 1: 2
Голы: Кварацхелия (44), Торрес (56), Ольмо (90 + 2)
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