

Национальная сборная Грузии проиграла Испании

29.03.2021 10:35





Национальная сборная Грузии по футболу проиграла Испании. Матч завершился со счетом 1: 2 в пользу гостей.



Первый гол в игре забил грузинский игрок Хвича Кварацхелия. Затем испанцы сравняли счет, а на последних минутах матча, в добавленное время, забили еще один мяч.



На матче присутствовали и болельщики.



Грузия-Испания 1: 2



Голы: Кварацхелия (44), Торрес (56), Ольмо (90 + 2)



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