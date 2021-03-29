

В Грузии выявлен 171 новый случай коронавируса

29.03.2021 11:56





В Грузии выявлен 171 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 382 человека. 14 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 14 298 тестов, в том числе 8 547 — с экспресс-тестом на антигены и 5 751 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,2%, за последние 14 дней — 1,66%, за последние 7 дней — 1,6%.



Всего в Грузии выявлено 280 472 случая заражения коронавирусом, из которых 272 601 пациент выздоровел и 3765 умерли.



276 человек находятся в режиме карантина, 1 653 человека находятся под наблюдением в стационаре, 200 человек — в ковид-гостинице.



28 марта в Грузии было выявлено 365 новых случаев коронавируса, выздоровели 415 пациентов.



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