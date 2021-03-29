|
|
|
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов
29.03.2021 12:00
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3765.
Сегодня выявлен 171 новый случай заражения COVID-19 и 382 пациента выздоровели.
Вчера, 28 марта, в Грузии было выявлено 365 новых случаев коронавируса, 415 пациентов выздоровели, пятеро скончались.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна