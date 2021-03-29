

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов

29.03.2021 12:00





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3765.



Сегодня выявлен 171 новый случай заражения COVID-19 и 382 пациента выздоровели.



Вчера, 28 марта, в Грузии было выявлено 365 новых случаев коронавируса, 415 пациентов выздоровели, пятеро скончались.



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